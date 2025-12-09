ETV Bharat / sports

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਚੁਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਟਾਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 8:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਟਾਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ।

ਟਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦੋਵੇ ਕਪਤਾਨਾ

ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸੀ; ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਤ੍ਰੇਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ; ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੜੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਮਾਰਕੋ ਜੌਹਨਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੂਥੋ ਸਿਪਾਮਲਾ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ।

