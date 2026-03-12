ETV Bharat / sports

ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ,ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।

COMPLAINT AGAINST HARDIK PANDYA
ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Complaint against Hardik Pandya: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੰਡਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ?
ਐਤਵਾਰ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ (ਤਿਰੰਗੇ) ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

'ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ'

ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰੀਕ ਰੇਖਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।"

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 160.74 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 217 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 89 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 255 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। 256 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਕੀਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। 2007 ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ।

TAGGED:

ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ
HARDIK PANDYA
COMPLAINT AGAINST HARDIK PANDYA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.