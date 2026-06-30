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ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

FIR on Shashank Singh: ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

FIR ON SHASHANK SINGH
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 5:39 PM IST

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ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ - ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਰਤੀਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕੈਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਭੇਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?' ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ, ਚੀਨੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ।"

FIR ON SHASHANK SINGH
ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ (Etv Bharat)

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਉਸਨੇ ₹20,000 ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਕਾਉ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ₹20,000 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ... ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ₹20,000 ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ... ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

FIR ON SHASHANK SINGH
ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ (Etv Bharat)

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਰਤੀਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਵਿਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ - ਜੋ ਕਿ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ - ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਸੋਈਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ₹15,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਨਖਾਹ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।"

ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "28 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।"

FIR ON SHASHANK SINGH
ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ (Etv Bharat)

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ₹1,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ।" ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ
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ਵਿਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
FIR ON SHASHANK SINGH

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