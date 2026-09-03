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BCCI ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

BCCI MEETING IN MUMBAI
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ (Gettey Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 1:31 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਦੌਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (CoE) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀਵੀਐਸ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਲੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ ?

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20I ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20I ਲੜੀ 4-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵੀ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ - ਰੋਹਿਤ, ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ - ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 50-ਓਵਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

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BCCI MEETING IN MUMBAI
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