7 ਸੈਂਕੜੇ, 1500 ਦੌੜਾਂ! ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।
Published : July 19, 2026 at 9:40 PM IST
Rohit Sharma ODI World Cup journey: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
2011 ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ
2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਹੋਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
2013 ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 47.14 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 330 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 81.00 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 648 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ।
2023 ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 597 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ 28 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1575 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕੀ 2027 ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ?
ਰੋਹਿਤ 2023 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਸਨੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਭਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਨਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।