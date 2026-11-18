ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ Retain, ਜਾਣੋ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬਚੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
IPL 2027 ਦੀਆਂ 'ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ' ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 66 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 18, 2026 at 1:46 PM IST
IPL 2027 Retention Lists: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ (Retention Lists) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ (ਸਲਾਟਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ (GOA) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ (Retention Lists) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 66 ਸਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (Foreign players) ਲਈ 25 ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ?
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਕੋਲ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ (ਪਰਸ) ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 47.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਕੋਲ 41.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਕੋਲ 40.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸਲਾਟ ਹਨ; ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ 9-9 ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ KKR ਕੋਲ 8 ਸਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਕਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ Slot ਖਾਲੀ ਹਨ?
- ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (Chennai Super Kings) ਨੇ 19 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ₹28.05 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (Royal Challengers Bengaluru)ਨੇ 20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ₹14.15 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।
- ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (Mumbai Indians)ਨੇ 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 9 ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ₹32.60 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ (Delhi Capitals)ਨੇ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ₹39.50 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (Gujarat Titans)ਨੇ 22 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ (ਰਕਮ) ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ₹8.75 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ।
- ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (Kolkata Knight Riders)ਨੇ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 8 ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ₹41.65 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ।
- ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (Lucknow Super Giants)ਨੇ 19 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ₹47.45 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (Punjab Kings) ਨੇ 19 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6 ਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ₹18.60 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (Rajasthan Royals) ਨੇ 20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ₹27.05 ਕਰੋੜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Sunrisers Hyderabad)ਕੋਲ 19 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ₹40.15 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹਨ।
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