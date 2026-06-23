FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਂ-ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਲਗਾਤਾਰ 17 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇਤੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 23, 2026 at 1:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ 'ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ' ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਲੀਟ FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
- ਤਰੀਕ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਜੂਨ 2026
- ਸਮਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ (ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ)
- ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਲਾਈਵ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ Star Sports Select 2, Star Sports Select 2 HD ਅਤੇ JioHotstar ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
A clash fuelled by passion. A rivalry steeped in history. 🔥⚔️— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
For 10 years now, India have remained unbeaten against Pakistan. 🇮🇳⚡
𝐃𝐮𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐥 𝐊𝐚 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚. 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧.
⏭️ India 🆚 Pakistan in FIH Pro League
🗓️ June 23 |… pic.twitter.com/XS8eIdkE8l
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਟੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ ਰੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
𝐃𝐮𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐥 𝐊𝐚 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚. ⚡— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
The wait is over.
India and Pakistan face off once again as the Men in Blue look to continue a decade-long unbeaten run in this iconic rivalry - this time in London. 🇮🇳🔥
⏭️ India 🆚 Pakistan
🏆 FIH Hockey Pro League 2025–26
🗓️ June 23 |… pic.twitter.com/0j64uCvbdX
ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਤ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੌਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਐਫਆਈਐਚ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਮ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ।
10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਤੂ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਅਜੇਤੂ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 17 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ' ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ।
𝐓𝐇𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐉𝐔𝐆𝐑𝐀𝐉. 🇮🇳⚡— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 22, 2026
Jugraj Singh broke the deadlock with a thunderous strike to put India ahead against the Netherlands in their FIH Hockey Pro League match in Rotterdam on June 21. 💪🏑
A crucial opener in India's memorable 3–2 victory. ⚡
⏭️ Next up:… pic.twitter.com/gcCe71ClQE
ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਐਫਆਈਐਚ ਹਾਕੀ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੱਪ 2025–26 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਲਿਤਾ ਟੋਪੋ ਨੇ 15ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਐਫਆਈਐਚ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
🏆 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 21, 2026
The Indian Women’s Hockey Team reigns supreme at the FIH Hockey Women’s Nations Cup New Zealand 2025–26! 🇮🇳💙
A campaign defined by resilience, belief and brilliant teamwork ends with the trophy in Indian hands. 👏🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/Zp6O29Xm2o