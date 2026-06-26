FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ: ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੂਟਆਊਟ 'ਚ ਹਾਰਿਆ ਭਾਰਤ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਟੱਕਰ
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (10ਵੇਂ ਅਤੇ 58ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ।
Published : June 26, 2026 at 12:01 PM IST
ਲੰਡਨ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੰਡਨ ਲੇਗ 'ਚ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 1-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (10ਵੇਂ ਅਤੇ 58ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਗੁਡਫੀਲਡ (29ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਬੋਂਡੁਰਕ (56ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਥਾਮਸ ਸੋਰਸਬੀ, ਜੇਮਜ਼ ਅਲਬੇਰੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ੈਕਰੀ ਵਾਲੇਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ 'ਚ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਾਲੇਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੋਲ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟐 - 𝟐 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 (𝐒𝐎: 𝟒 - 𝟏)— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) June 25, 2026
After a hard-fought draw in regulation time, England make the most of their home advantage in London and prevail in the shoot-outs to secure the extra point against India.
📱 Stream all the matches on… pic.twitter.com/IqcQOXYmDC
ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰੈਗ-ਫਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜੇਮਸ ਮਾਜ਼ਾਰੇਲੋ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੋਂਡੁਰੈਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਬਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਵ ਕੀਤਾ।
𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄𝐃 𝐓𝐈𝐋𝐋 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃 🇮🇳💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 25, 2026
The Men in Blue showed great character to fight back and salvage a point with a 2-2 draw but lost in the shootout 4-1 against England in the FIH Hockey Pro League 2025-26 in London.
Dilpreet Singh scored both the goals for India.… pic.twitter.com/kppHgw8Vam
ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਲਾਕੜਾ ਦੇ ਡਰੈਗ-ਫਲਿਕ ਨੂੰ ਗੋਲਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੋਰਸਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। 29ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗੁਡਫੀਲਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਇੱਕ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗੁਡਫੀਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ; ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ-ਗੋਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਕੋਰ 1-1 ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡੂਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਬਾਂਡੂਰਕ (56ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਡਰੈਗ-ਫਲਿਕ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜੋ ਗੋਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 58ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੋਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ; ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
𝐃𝐀𝐁𝐃𝐀𝐁𝐀 𝐉𝐀𝐀𝐑𝐈 𝐇𝐀𝐈 🇮🇳⚔️🇵🇰— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 26, 2026
A rivalry India has dominated for 10 years unbeaten now. 🔥🏑
The Men in Blue edged past Pakistan 4-3 in the first encounter in London and now return for Round 2 with the streak still intact. ⚡
⏭️ India 🆚 Pakistan in FIH Pro League
🗓️… pic.twitter.com/3iA8cAoDnG
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੂਟਆਊਟ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੌਰਸਬੀ ਅਤੇ ਐਲਬਰੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਵਾਲੇਸ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ (IST) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।