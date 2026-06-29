ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ; ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
FIFA World Cup Round of 32: ਯੂਸਟਾਕਿਓ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟਾਪੇਜ-ਟਾਈਮ ਗੋਲ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 29, 2026 at 3:51 PM IST
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ: ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਫਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 30ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਸਟੀਫਨ ਯੂਸਟਾਕਿਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਿਊਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ-ਮੋਰੱਕੋ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਯੂਸਟਾਕਿਓ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2026 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ 'ਤੇ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਔਬਰੀ ਮੋਡੀਬਾ ਨੇ ਮੋਇਸ ਬੰਬੀਟੋ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲ-ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਨਵੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਤਾਜੋਨ ਬੁਕਾਨਨ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਮੈਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਤਾਨੀ ਓਲੂਵਾਸੇਈ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰੀਬਾਉਂਡ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਬੇਕੇਜ਼ੇਲੀ ਮਬੋਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ 75ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਲਫੋਂਸੋ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ; ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੂਸਟਾਕਿਓ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਛਲਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਚ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਚ, ਹਿਊਗੋ ਬਰੂਸ - 74 ਸਾਲ ਅਤੇ 79 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ - ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਚ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਸਕਰ ਤਾਬਾਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2018 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।