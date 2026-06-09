ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ
FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਰੈਫਰੀ ਓਮੇਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਆਰਟਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : June 9, 2026 at 4:52 PM IST
FIFA World Cup 2026 Controversy: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੈਫਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਆਰਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਮਾਲੀ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਆਰਟਨ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 52 ਰੈਫਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਫੀਫਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
FIFA confirm Omar Abdulkadir Artan can’t officiate at the World Cup after being denied entry into the United States.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026
The Somali referee is one of Africa’s most respected officials. Somalia's Ministry of Youth and Sports say Artan travelled with a valid US visa.
Yet Somalia is… pic.twitter.com/EptpNjCpgE
ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਪੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਟਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਆਰਟਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਆਰਟਨ 2018 ਤੋਂ ਫੀਫਾ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੈਫਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਅਫਰੀਕਾ ਕੱਪ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਫਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੁਆਰਾ 'ਪੁਰਸ਼ ਰੈਫਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਖੈਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਓਮਰ ਆਰਟਨ - ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਫਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਓਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।