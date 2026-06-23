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FIFA World Cup: ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

FIFA World Cup 2026: ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਸੇਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

FIFA WORLD CUP KNOCKOUTS
ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 12:33 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ I ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸੇਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਸੇਨੇਗਲ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ I ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ - ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਛੇਵਾਂ - ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਨਾਰਵੇਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ I ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ 'ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ' ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 52 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 59 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਹੋਲਮਗ੍ਰੇਨ ਪੇਡਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰ ਨੇ ਸੇਨੇਗਲ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

FIFA WORLD CUP KNOCKOUTS
ਗਰੁੱਪ I ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ (Etv Bharat)

ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ; ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਛੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ (5 ਗੋਲ) ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ 15 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ (18 ਗੋਲ) ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ; ਬੇਨਬੂਅਲੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲ-ਰਸ਼ਦਾਨ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

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