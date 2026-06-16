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FIFA World Cup: ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ, ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ।

FIFA World Cup
ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 1:33 PM IST

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FIFA World Cup 2026 Day 5: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ (16 ਜੂਨ) ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਹ 68 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ 1958 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ 0-0 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (2-2), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ (1-1), ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ (1-1) ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ।

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦੇ ਓਪਨਰ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਿਨ ਰੇਜ਼ਾਈਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹੇਬੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਲੀਯਾਹ ਜਸਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ ਵੁੱਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

FIFA World Cup: Iran, Saudi Arabia, and Egypt kick off their World Cup campaigns with draws.
ਈਰਾਨ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (AP)

ਮਿਸਰ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ; 19ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਗੋਲ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਟੀਕ ਪਾਸ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਥਿਬੌਟ ਕੋਰਟੋਇਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

ਮਿਸਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸਟਾਰ-ਸਟੱਡਡ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ 66ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮੇਲੂ ਲੁਕਾਕੂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਮਸ ਮਿਊਨੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਨੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਨਾਮ ਉਰੂਗਵੇ

ਮਿਆਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਐੱਚ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਮੈਕਸੀ ਅਰਾਉਜੋ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਬਦੁਲੇਲਾਹ ਅਲ-ਅਮਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 39 ਸਾਲ ਅਤੇ 364 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਡਿਏਗੋ ਗੋਡਿਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਦੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜ਼ਿਨਹਾ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ; 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

TAGGED:

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ਮਿਸਰ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ
FIFA WORLD CUP 2026 DAY 5

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