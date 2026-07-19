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ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ?

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FIFA World Cup Final
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 5:14 PM IST

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ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਕੱਲ੍ਹ (ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ..."

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋ।

ਖੇਡਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ: ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ

ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਲਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀਆ ਬੀਨੂ ਪੁਲੀਕੰਦਾਥਿਲ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।

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