ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼: ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼: ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : July 9, 2026 at 6:27 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ - ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸੋਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...
ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੈਦੇਵ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਗੁਣ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਾਂਗੇ।"
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ - ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ - ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।