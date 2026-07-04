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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ

Colombia vs Ghana: ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Colombia vs Ghana
ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 12:48 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਜੌਨ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ; ਸਵਿਸ ਟੀਮ ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਲਾਵਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਏਰੀਆਸ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਲੁਈਸ ਜੇਵੀਅਰ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

Colombia vs Ghana
ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਘਾਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। (AP)

ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਘਾਨਾ ਦੇ ਥਾਮਸ ਪਾਰਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੁਆਰੇਜ਼, ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਝੋਨ ਕੋਰਡੋਬਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਘਾਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਈਸ ਡਿਆਜ਼ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੀ-ਜ਼ਿਗੀ ਨੇ ਜੋਹਾਨ ਮੋਜਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਡਿਆਜ਼ ਨੇ 56ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਫਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਐਟੀ-ਜ਼ਿਗੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਗੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ।

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COLOMBIA VS GHANA
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
COLOMBIA INTO ROUND OF 16
COLOMBIA IN FIFA WORLD CUP 2026
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