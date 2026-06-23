ETV Bharat / sports

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੋਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

FIFA World Cup 2026: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

FIFA World Cup 2026
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Argentina vs Austria: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (22 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ।

ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲ (18) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ 39ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ 38ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ - ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਲਟੀ ਖੁੰਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸੀਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗੋਲ

ਇਹ ਮੈਸੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੋ ਗਈ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ - ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ 16 ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ - ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 16 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਸਟ ਫੋਂਟੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜੈਰਜ਼ਿਨਹੋ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੈ'

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਸਾਬਕਾ ਜਰਮਨ ਫਾਰਵਰਡ ਮਿਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। 48 ਸਾਲਾ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਜਰਮਨ ਅਖਬਾਰ Süddeutsche Zeitung ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ, ਚੈਂਪੀਅਨ।"

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਸੀ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

TAGGED:

ARGENTINA VS AUSTRIA
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.