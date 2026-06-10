FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ?

FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ?
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : June 10, 2026 at 2:18 PM IST
FIFA 2026 Live Streaming in India: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ - ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੀਫਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 48 ਟੀਮਾਂ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 104 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 12 ਸਮੂਹ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 8 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32ਵੇਂ ਦੌਰ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ (Zee Entertainment) ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1' ਅਤੇ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 1 ਐਚਡੀ' 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2' ਅਤੇ 'ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ 2 ਐਚਡੀ' ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜ਼ੀ5 ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ, ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 8 ਮੈਚ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਫਾ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ (ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ)
ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 12 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ A: ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ A: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਬਨਾਮ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 13 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ B: ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਬੋਸਨੀਆ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ D: ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਪੈਰਾਗੁਏ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ B: ਕਤਰ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, 12:30 AM
ਗਰੁੱਪ B: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਮੋਰੋਕੋ, 3:30 AM
ਗਰੁੱਪ C: ਹੈਤੀ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, 6:30 AM
ਗਰੁੱਪ D: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਤੁਰਕੀ, 9:30 AM
ਗਰੁੱਪ E: ਜਰਮਨੀ ਬਨਾਮ ਕੁਰਕਾਓ, 10:30 PM
ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ F: ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ, ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ E: ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਬਨਾਮ ਇਕਵਾਡੋਰ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ F: ਸਵੀਡਨ ਬਨਾਮ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ H: ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਕੇਪ ਵਰਡੇ, ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ
ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ G: ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਨਾਮ ਮਿਸਰ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ H: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਨਾਮ ਉਰੂਗਵੇ, ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ G: ਈਰਾਨ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 17 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ I: ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਸੇਨੇਗਲ, 12:30 AM
ਗਰੁੱਪ I: ਇਰਾਕ ਬਨਾਮ ਨਾਰਵੇ, 3:30 AM
ਗਰੁੱਪ J: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਅਲਜੀਰੀਆ, 6:30 AM
ਗਰੁੱਪ J: ਆਸਟਰੀਆ ਬਨਾਮ ਜਾਰਡਨ, 9:30 AM
ਗਰੁੱਪ K: ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਨਾਮ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ, 10:30 PM
ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ L: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ L: ਘਾਨਾ ਬਨਾਮ ਪਨਾਮਾ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ K: ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ A: ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 19 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ B: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਬੋਸਨੀਆ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ B: ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਕਤਰ, ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ A: ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ D: ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 12:30 AM
ਗਰੁੱਪ C: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਮੋਰੋਕੋ, 3:30 AM
ਗਰੁੱਪ C: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਹੈਤੀ, 6:00 AM
ਗਰੁੱਪ D: ਤੁਰਕੀ ਬਨਾਮ ਪੈਰਾਗੁਏ, 8:30 AM
ਗਰੁੱਪ F: ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਵੀਡਨ, 10:30 PM
ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ E: ਜਰਮਨੀ ਬਨਾਮ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ E: ਇਕਵਾਡੋਰ ਬਨਾਮ ਕੁਰਕਾਓ, ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ F: ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਜਾਪਾਨ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ H: ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ
ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ G: ਬੈਲਜੀਅਮ ਬਨਾਮ ਈਰਾਨ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ H: ਉਰੂਗਵੇ ਬਨਾਮ ਕੇਪ ਵਰਡੇ, ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ G: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਮਿਸਰ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ J: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੀਆ, ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ
ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ I: ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਇਰਾਕ, ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ I: ਨਾਰਵੇ ਬਨਾਮ ਸੇਨੇਗਲ, ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ J: ਜੌਰਡਨ ਬਨਾਮ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ K: ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਨਾਮ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ L: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਘਾਨਾ, ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ L: ਪਨਾਮਾ ਬਨਾਮ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ K: ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਨਾਮ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ B: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ B: ਬੋਸਨੀਆ ਬਨਾਮ ਕਤਰ, ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ C: ਮੋਰੋਕੋ ਬਨਾਮ ਹੈਤੀ, ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ C: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ A: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ A: ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਨਾਮ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ E: ਕੁਰਕਾਓ ਬਨਾਮ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ E: ਇਕਵਾਡੋਰ ਬਨਾਮ ਜਰਮਨੀ, ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ F: ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ F: ਜਪਾਨ ਬਨਾਮ ਸਵੀਡਨ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ D: ਤੁਰਕੀ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ D: ਪੈਰਾਗੁਏ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ I: ਨਾਰਵੇ ਬਨਾਮ ਫਰਾਂਸ, 12:30 AM
ਗਰੁੱਪ I: ਸੇਨੇਗਲ ਬਨਾਮ ਇਰਾਕ, 12:30 AM
ਗਰੁੱਪ H: ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਬਨਾਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, 5:30 AM
ਗਰੁੱਪ H: ਉਰੂਗਵੇ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ, 5:30 AM
ਗਰੁੱਪ G: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ, 8:30 AM
ਗਰੁੱਪ G: ਮਿਸਰ ਬਨਾਮ ਈਰਾਨ, 8:30 AM
ਐਤਵਾਰ, 28 ਜੂਨ
ਗਰੁੱਪ L: ਪਨਾਮਾ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ L: ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਘਾਨਾ, ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ K: ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਨਾਮ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ K: ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਬਨਾਮ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ J: ਅਲਜੀਰੀਆ ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੀਆ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਗਰੁੱਪ J: ਜੌਰਡਨ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੈਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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