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FIFA 2026: ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਨਾਲ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਘਾਨਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਘਾਨਾ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

FIFA 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 10:50 AM IST

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ਫਿਲਾਡੇਲਫਿਆ: ਲੂਕਾ ਮੋਡ੍ਰਿਚ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ 6-ਯਾਰਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿਕੋਲਾ ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੋਲ ਜੋ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਡ੍ਰਿਚ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

40 ਸਾਲਾ ਮੋਡਰਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਲਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਟਰ ਸੁਕਿਚ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਘਾਨਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

"ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ"

ਸੁਚਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ,"। "ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ।"

ਘਾਨਾ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਨੇ 83ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਡ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ L ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਾਨਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

"ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ"

ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੇਂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ।"

40 ਸਾਲ ਅਤੇ 291 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮੋਡ੍ਰਿਕ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ 1966 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਡ੍ਰਿਕ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ 2008 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 200ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ।

"ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਸੀ"

ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੂਕਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।" ਸੁਸ਼ਿਕ ਨੇ 31ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਸੀ।

ਡੇਰਿਕ ਲਕਾਸਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਲੀਆਂ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬ੍ਰੋਬੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲਕਾਸਨ ਨੇ 73ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਘਾਨਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਅਸਾਰੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਈਵ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਸੁਸ਼ਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਰਿਨ ਪੋਂਗਰਾਚਿਕ ਨੇ ਮੋਡਰਿਕ ਦੇ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ। ਘਾਨਾ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟੋਇਨ ਸੇਮੇਨਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਘਾਹ ਦੇ ਪਾਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਗੋਲਪੋਸਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਸੇਮੇਨਿਓ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 17 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੌਰਨਮਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ, ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਮੇਨਿਓ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਾਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਾਨਾ ਦੇ ਕੋਚ ਕਾਰਲੋਸ ਕੁਈਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਡਰ ਗਲਤੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਈਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦੋ ਆਸਾਨ ਗੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ,"।

ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ-ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਰਾਂਸ-ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਲਾਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦਿਖਾਇਆ।"

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