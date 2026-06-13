ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
Published : June 13, 2026 at 10:05 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਲਾਰਿਨ ਬਾਲੋਗੁਨ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਓ ਰੇਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਲਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-1 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।
A winning start for 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ'
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਨਾ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀਸੀਓ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਨੋਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਪੁਲਿਸਿਕ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲਸਕੋਰਿੰਗ ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿਚ ਨੇ ਦੋ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇਂਦ ਮੈਕਕੇਨੀ ਨੂੰ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਬਾਲੋਗਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ ਡੈਮੀਅਨ ਬੋਬਾਡਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਗੋਲ'
31ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸਿਚ ਦੇ ਕਰਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟੋਨੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਟਿਲਮੈਨ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਜੂਲੀਓ ਐਨਸੀਸੋ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬਦਲ ਮੌਰੀਸੀਓ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਰੇਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੂਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ।
An unbeaten start for the hosts 👊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/4QzUcsDgCS— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
'ਅਗਲਾ ਮੈਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ'
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 65% ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਕੋਲ 35% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 16 ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 53 ਟੱਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ +3 ਦੇ ਗੋਲ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਗੇ।