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FIFA 2026: ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਕਾਂਗੋ ਖਿਲਾਫ 2-1 ਦੀ ਜਿੱਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ

1966 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੇ।

FIFA World Cup 2026
FIFA 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 9:34 AM IST

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ਅਟਲਾਂਟਾ: ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਂਗੋ ਉੱਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੇਪੇਂਗਾ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਸਕੋਰਰ, ਕੇਨ ਨੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੇਨ ਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 86ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰੋ ਮੋਮੈਂਟਸ ਹਨ"

ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 'ਹੀਰੋ ਮੋਮੈਂਟਸ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰੋ ਮੋਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ

ਮੈਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ 1996 ਦੇ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 13 ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਹੁਣ 84 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ 75ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਥਨੀ ਗੋਰਡਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਲਿਓਨਲ ਐਮਪਾਸੀ ਨੇ ਕੇਨ ਦੇ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਗਿਆਰਾਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਕੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਟ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਸੇਪੇਂਗਾ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜੌਰਡਨ ਪਿਕਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ।

ਦੋ ਹੈਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ

ਐਮਪਾਸੀ ਨੇ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ—ਹਾਫਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਕੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਮਪਾਸੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਫਰੀ ਐਡਮ ਮਖਦਾਮੇਹ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੋਏਨ ਵਿਸਾ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗੋ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।

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