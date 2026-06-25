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FIFA 2026: ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ 2 ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗਰੁੱਪ

ਵਿਨੀਸੀਅਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 7ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

FIFA WORLD CUP 2026 Update
FIFA 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 11:20 AM IST

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ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼: ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।

ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ

ਵਿਨੀਸੀਅਸ - ਜਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ - ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਚਾਰ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਥੀਅਸ ਕੁਨਹਾ ਨੇ ਸੇਲੇਕਾਓ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੋਰੋਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।

ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ - 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਤੀ 'ਤੇ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੋਚ ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਖੇਡਿਆ।"

ਸਕਾਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ, ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਇਦਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਰੇਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਂਗਸ ਗਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅੰਤ ਅਤੇ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਛੂਹ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।"

ਹਾਰਡ ਰੌਕ ਸਟੇਡੀਅਮ

ਨੇਮਾਰ 76ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸੱਜੇ ਪਛੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਡ ਰੌਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਭੀੜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਾਰਮਅੱਪ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਗਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ।

ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।"

ਨੇਮਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 130 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 34 ਸਾਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਟਨ ਆਰਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਸਟਨ ਅਤੇ ਮਿਆਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਂਦਾ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ 9 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਥਨ ਪੈਟਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ - ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਗੋਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।"

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