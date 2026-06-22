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ਗੋਲਕੀਪਰ ਬੇਇਰਨਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ 0-0 ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਡਰਾਅ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਕੁੱਲ 23 ਸ਼ਾਟ ਲਏ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

Fifa World Cup 2026
ਗੋਲਕੀਪਰ ਬੇਇਰਨਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ... (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 22, 2026 at 12:48 PM IST

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ਇੰਗਲਵੁੱਡ: ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਫ਼ਰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਟੀਮ ਮੇਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ 0-0 ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਬੇਇਰਨਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਇਰਨਵੰਦ ਨੇ ਰੈੱਡ ਡੇਵਿਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮ ਡੀ ਕੁਇਪਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 86ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਡੀ ਕੁਇਪਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਇਰਨਵੰਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

ਈਰਾਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਅਮੀਰ ਘਲੇਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੋਲਕੀਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਿਆ। ਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਡਿਫੈਂਡਰ ਨਾਥਨ ਨਗੋਏ ਨੂੰ 66ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ; ਉਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਗਲਤ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਹਦੀ ਤਾਰੇਮੀ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।

"ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ"

ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਕੁੱਲ 23 ਸ਼ਾਟ ਲਏ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਡਰਾਅ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਸੋਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ।

ਈਰਾਨੀ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਜਹਾਨਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ।"

ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੁਆਇਆ ਇਹ ਮੌਕਾ

ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਲਈ, 'ਟੀਮ ਮੇਲੀ' (ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ; ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੂਰਵ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੇਡਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ

28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਫ਼ਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਾਰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਲੇਨੋਈ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਲੇਨੋਈ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ (ਓਪਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)।

ਜਹਾਨਬਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗੋਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਜੇਰੇਮੀ ਡੋਕੂ ਖੁੰਝੇ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿੰਗਰ, ਜੇਰੇਮੀ ਡੋਕੂ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 69 ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾੜੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਿਨ ਡੀ ਬਰੂਇਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਰਾਨਵੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਰੋਮੇਲੂ ਲੁਕਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਸੱਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 73 ਮਿੰਟ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਥਿਬਾਉਟ ਕੋਰਟੋਇਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ; ਉਸਨੇ ਬੇਇਰਨਵੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਨਾਟਕੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। 'ਟੀਮ ਮੇਲੀ' ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈੱਟ-ਪੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਰੇਮੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ - ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਆਫਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਰਟੂਓਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਿਆ।"

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