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ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵੀਡਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ

ਗਰੁੱਪ ਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ - ਜਾਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ - ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

FIFA 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ (AP (File Photo))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 1:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਐਫ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਮੈਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਐਫ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 3-1 ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਬ੍ਰੋਬੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਪਾਲ ਵੈਨ ਹੇਕੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਲੀਸ ਸਖੀਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਮ ਮਸਤੌਰੀ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨਾਲ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਡੇਜ਼ੇਨ ਮੇਦਾ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਐਂਥਨੀ ਏਲਾਂਗਾ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ 3-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਅਰਦਾ ਗੁਲੇਰ (10'), ਓਰਕੂਨ ਕੋਕੂ (31'), ਅਤੇ ਕਾਨ ਅਯਹਾਨ (90'+8') ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਸਟਨ ਟਰੱਸਟੀ (3') ਅਤੇ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਬਰਹਾਲਟਰ (49') ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਡਿਫੈਂਡਰ ਆਸਟਨ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 172 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਬਰਹਾਲਟਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਅਰਦਾ ਗੁਲਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

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