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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ! ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਊ ​​ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

FIFA CHAMPIONSHIP RINGS
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਿੰਗ (FIFA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 4:23 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ 20 ਜੁਲਾਈ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 20.00:30 IST) ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਭਿੜਨਗੇ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਬੇਸਪੋਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਿੰਗਾਂ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਕੋਨਿਕ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਡ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਮੈਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਫੀਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਐਤਵਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਫਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਪੋਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਡ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

"ਹਰੇਕ ਰਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 2,026 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 30 ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,996 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।"

2026 ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਫੀਫਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 2026 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਰਿੰਗ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1,996 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰੇਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਸਟਮ-ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰ 30 ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ

ਸਪੇਨ 2010 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (1978, 1986 ਅਤੇ 2022) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

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