FIFA World Cup: 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
FIFA World Cup 2026: ਇਹ 1982 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਰਿਹਾ।
Published : July 19, 2026 at 12:45 PM IST
FIFA World Cup ENGLAND vs FRANCE: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਬੁਕਾਯੋ ਸਾਕਾ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੈਚ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ 1982 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 10-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਚ
- 12 ਗੋਲ: ਆਸਟਰੀਆ 7-5 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (1954)
- 11 ਗੋਲ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 6-5 ਪੋਲੈਂਡ (1938)
- 11 ਗੋਲ: ਹੰਗਰੀ 8-3 ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ (1954)
- 11 ਗੋਲ: ਹੰਗਰੀ 10-1 ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ (1982)
- 10 ਗੋਲ: ਫਰਾਂਸ 7-3 ਪੈਰਾਗੁਏ (1958)
- 10 ਗੋਲ: ਇੰਗਲੈਂਡ 6-4 ਫਰਾਂਸ (2026)
Hat-trick secured for Bukayo Saka! 🎩#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xrnPdte3bx— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
ਸਾਕਾ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਸਾਕਾ ਨੇ 37ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 87ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਡੇਕਲਨ ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਏਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 4-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਗੋਲ ਸੀ।
England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners 🏴— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਫਰਾਂਸ ਲਈ, ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਬਾਰਕੋਲਾ ਅਤੇ ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਮੇਸੀ ਦੇ 21 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਹੁਣ 22 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਨੂੰ 10 ਗੋਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੈਸੀ ਕੋਲ ਐਮਬਾਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹਾਰ
ਫਰਾਂਸ ਕੋਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
Chosen by the fans: Bukayo Saka, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/w54V7Nao5g
ਫਰਾਂਸ ਕੋਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ
ਇਹ ਮੈਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਡਿਡੀਅਰ ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਲਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਡੈਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ।