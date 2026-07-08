ETV Bharat / sports

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

SWITZERLAND VS COLOMBIA
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 12:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 Switzerland vs Colombia: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 12 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਾਰ 1934, 1938, 1954 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਰੂਬੇਨ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਿਸ ਟੀਮ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਠ (ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ) ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

SWITZERLAND VS COLOMBIA
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (AP)

ਰੂਬੇਨ ਵਰਗਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।"

ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਸਟਾਰ, ਜੋਹਾਨ ਮਜ਼ਾਂਬੀ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਚੁਸਤ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ (90 ਮਿੰਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੌਨ ਲੁਕੂਮੀ ਦਾ ਹੈਡਰ ਕਰਾਸਬਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਸਵਿਸ ਬਦਲਵੇਂ ਜੈਕ ਅਮਾਡੌਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਗਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੈਮਿਨਟਨ ਕੈਂਪਾਜ਼ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਾਂਚੇਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਕ ਕਰਾਸਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਬੇਲ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗਸ ਨੇ ਸਵਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ

ਰਾਉਂਡ ਆਫ 16 ਦੇ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲ ਫਿਕਸਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ।

TAGGED:

SWITZERLAND REACHES QUARTERFINALS
SWITZERLAND IN FIFA WORLD CUP
FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
SWITZERLAND VS COLOMBIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.