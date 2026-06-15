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FIFA World Cup: ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਜਪਾਨ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਡਰਾਅ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

FIFA World Cup 2026
ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 1:00 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਸੋਮਵਾਰ (15 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ।

ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਐਫ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 5-1 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਗੋਲ ਵਿਕਟਰ ਗਯੋਕੇਰੇਸ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਸਾਕ, ਯਾਸੀਨ ਅਯਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਿਆਸ ਸਵੈਨਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਓਮਰ ਰੇਕਿਕ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਹੈਨੀਬਲ ਮਬੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

ਜਾਪਾਨ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ

ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 88ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ।

ਕ੍ਰਿਸੈਂਸੀਓ ਸੋਮਰਵਿਲ ਅਤੇ ਵੈਨ ਡਿਜਕ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਨਾਕਾਮੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਮਦਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਹਾਜੀਮੇ ਮੋਰੀਆਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਅਮਾਦ ਡਿਆਲੋ ਦੇ 90ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਰੁੱਪ ਈ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮੈਚ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਾਦ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕਾਓ ਨੂੰ 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ 212 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਨ ਡਾਇਓਮਾਂਡੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਲਈ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ

ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ
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