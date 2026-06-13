ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ: ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਚ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : June 13, 2026 at 7:51 PM IST
FIFA World Cup 2026 Today Matchs: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੂਨ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ 13 ਜੂਨ, IST ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। IST ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਚ
ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ: ਕਤਰ ਬਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, 12:30 AM
ਇਹ ਗਰੁੱਪ B ਦਾ ਮੈਚ 13 ਜੂਨ, IST ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ 12:30 AM ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤਹਿਸੀਨ ਜਮਸ਼ੇਦ ਵੀ ਕਤਰ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮੈਚ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਨਾਮ ਮੋਰੋਕੋ, ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਨਿਊਯਾਰਕ-ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਨੇਮਾਰ, ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਮੈਚ: ਹੈਤੀ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੌਥਾ ਮੈਚ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਤੁਰਕੀ, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ
ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀਸੀ ਪਲੇਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ: ਜਰਮਨੀ ਬਨਾਮ ਕੁਰਾਕਾਓ, ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ
ਦਿਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ ਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਕਾਓ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਹਿਊਸਟਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।