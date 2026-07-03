FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ, ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੋ ਗੋਲ
ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
Published : July 3, 2026 at 1:19 PM IST
ਇੰਗਲਵੁੱਡ,ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ। ਮਿਕੇਲ ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਈ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਦੇ ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ।"
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾ ਰੋਜਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਜੇਤੂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਮਿਨ ਯਾਮਲ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ 10 ਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੋਲ 'ਤੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲਾ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਸਨਸਨੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, 85ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਡੇਵਿਡ ਅਲਾਬਾ ਨੇ ਯਾਮਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਰੀਅਲ ਸੋਸੀਏਦਾਦ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ 36ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 89ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਮਾਰਕ ਕੁਕੁਰੇਲਾ ਨੇ ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਚ ਲੁਈਸ ਡੇ ਲਾ ਫੁਏਂਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਥੇ ਹੀ ਆਸਟਰੀਆ ਲਈ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸ਼ਲੇਗਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਗੋਲ ਬਚਾਏ। ਆਸਟਰੀਆ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟ-ਟਾਈਮ ਗੋਲ ਨਾਲ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਚ ਰਾਲਫ ਰੰਗਨਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਟਾਰ-ਸਟੱਡੀਡ ਟੀਮ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਪੇਨ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਦੋ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਪੇਨ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 35 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਲਾ ਰੋਜਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2023 ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਅਤੇ 2024 ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ 2025 ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਲੇਕਸ ਬੇਨਾ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸਬਾਰ ਤੋਂ 25-ਯਾਰਡ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਲੇਗਰ ਨੇ ਯਾਮਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਬਲੈਂਕ ਮੌਕਾ ਬਚਾਇਆ।
ਸਪੇਨ ਨੇ ਹਾਫਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਸ਼ਾਨਿਤ ਪੋਰੋ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਾਲ ਨੇ ਕੁਕੁਰੇਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਮਿਓਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ੱਟਆਊਟ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬਚਾਓ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।