fifa world cup 2026: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ 2-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ, ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 12, 2026 at 4:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਮਪਲੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
Krejčí opens the scoring ‼️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/e3UD4XGCuK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 15 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਅੱਠ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਡੀਸਲਾਵ ਕ੍ਰੇਜੀਸੀ ਦੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 67ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬੀਓਮ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ 80ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਹੈਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਕੌਫਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨੂੰ ਲਾਡੀਸਲਾਵ ਕ੍ਰੇਜੀ ਨੇ ਹੈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈੱਟ-ਪੀਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ?
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਂਗ ਇਨ-ਬੀਓਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਹਵਾਂਗ ਇਨ-ਬੀਓਮ ਨੇ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਮਾਤੇਜ ਕੋਹਜਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
Call it a comeback 📞#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Lyl2DeNg5B— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
77ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਮਸ ਸੌਸੇਕ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਆਫਸਾਈਡ ਲਈ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਂਗ ਇਮ-ਬੀਓਮ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਓਹ ਹਿਓਨ-ਗਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਖੇਡੀ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਮਾਤੇਜ ਕੋਵਰ ਦੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਛੇ ਮਿੰਟ ਸਟਾਪੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਪਰ ਚੈਕੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।