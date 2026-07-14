FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਫਰਾਂਸ vs ਸਪੇਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ vs ਅਰਜਨਟੀਨਾ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ (ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
Published : July 14, 2026 at 4:27 PM IST
FIFA World Cup 2026 Semifinals: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 48 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਚੇ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਪ ਜੇਤੂ ਫਰਾਂਸ, 1966 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ 2010 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ।
ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਫਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸਪੇਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
All four @FIFAWorldCup 2026 semi-finalists have previously won the tournament 🏆 pic.twitter.com/KmknHZRPcR— FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026
ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
- ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
- ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
- ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
- ਸਪੇਨ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਚਾਰੋਂ ਟੀਮਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ
2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ (1978, 1986, 2022) ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 1998 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨ 2010 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 1966 ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ।
Semi-final match-ups 👀#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2WWvIw4E06— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ)
ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ
- ਮਿਤੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026, 12:30 AM
- ਸਥਾਨ: ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਆਰਲਿੰਗਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ
ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ
- ਮਿਤੀ: ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2026, 12:30 AM
- ਸਥਾਨ: ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਟਲਾਂਟਾ, ਜਾਰਜੀਆ
France's route to the Semi-final 🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3c7PbsiCjj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ (ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ)
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਜਿਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਐਮਬਾਪੇ - ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ - ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਗਲ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
Argentina's route to the Semi-final 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DQnm8qNwHV— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ (1982, 1986, 1990) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪੇਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2010 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 38 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਸਪੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ (ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ)
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
England's route to the Semi-final 🏴#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gUKp49r76x— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 13, 2026
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਮਣਾ 2005 ਵਿੱਚ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ - ਹਾਲਾਂਕਿ "ਦੋਸਤਾਨਾ" ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਓਵੇਨ ਦੇ ਦੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹ ਮੈਚ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
18 ਸਾਲਾ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ।
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 6 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਹਨ; 5 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 'ZEE5' ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।