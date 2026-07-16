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FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ: ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਪੇਨ

Spain vs France Semifinal: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

Spain vs France Semifinal
FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ: ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਪੇਨ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 9:47 AM IST

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FIFA World Cup 2026 Semifinal: ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਸਪੇਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀਰੋ ਮਿਕੇਲ ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਾਲ ਅਤੇ ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ ਸਨ। ਓਯਾਰਜ਼ਾਬਾਲ ਨੇ 22ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਫਿਰ ਪੇਡਰੋ ਪੋਰੋ ਨੇ 58ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਹਾਰ

ਆਖਰੀ ਸੀਟੀ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਲ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰੋ 2024 (2-1) ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ 2025 (5-4) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਸੀ।

ਛੇਵੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਾਂਸ (1998), ਇਟਲੀ (2006) ਅਤੇ ਸਪੇਨ (2010) ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ

ਸਪੇਨ ਹੁਣ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਬਾਪੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਪੇਨ ਨੇ 2010 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਚ ਲੁਈਸ ਡੇ ਲਾ ਫੁਏਂਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਏਕਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2010 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰੁਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਡਿਡੀਅਰ ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

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SPAIN VS FRANCE SEMIFINAL
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