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FIFA World Cup: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

Argentina vs England: 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

FIFA WORLD CUP 2026 SEMIFINAL
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 3:41 PM IST

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FIFA World Cup 2026 Semifinal: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 0-1 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 85ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ (90+2 ਮਿੰਟ) ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੋਰਡਨ ਨੇ 55ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਰੋਜਰਸ ਦੇ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਛੇਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ-ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਛੇਵੀਂ ਟੀਮ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਛੇਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਟਲੀ (1934, 1938), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (1958, 1962), ਅਰਜਨਟੀਨਾ (1986, 1990), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (1994, 1998), ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (2018, 2022) ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (1990, 2018 ਅਤੇ 2026) ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।

ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਸੀ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 39 ਸਾਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਆਊਟਫੀਲਡ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਵਾਲਟਰ ਅਤੇ ਗਨਾਰ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 1958 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ 37 ਸਾਲ ਅਤੇ 236 ਦਿਨ ਦੇ ਸਨ।

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ARGENTINA VS ENGLAND SEMIFINAL
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FIFA WORLD CUP 2026 SEMIFINAL

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