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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ?

Argentina vs England: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3-2 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ENGLAND VS ARGENTINA SEMIFINAL
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 2:07 PM IST

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FIFA World Cup 2026 Semifinal 2: ਸਪੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12:30 ਵਜੇ) ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਾਰਵੇਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ।

ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, 2002 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ—1978, 1986 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ—ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ, 1966 ਵਿੱਚ, ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਸਟੇਜਨਤੀਜਾ
1962ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜਇੰਗਲੈਂਡ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
1966ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲਇੰਗਲੈਂਡ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
1986ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲਅਰਜਨਟੀਨਾ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
199816 ਦਾ ਦੌਰਅਰਜਨਟੀਨਾ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ
2002ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜਇੰਗਲੈਂਡ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਮੈਸੀ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ

ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਹ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ

ਮੈਸੀ, ਅੱਠ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 39 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 21 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਲੌਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਲਿਸਾਂਡਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼, ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਵਾਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ

ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਜੂਡ ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੇ-ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਬੇਲਿੰਘਮ ਨੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ। ਐਂਥਨੀ ਗੋਰਡਨ ਅਤੇ ਬੁਕਾਯੋ ਸਾਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲੀਅਟ ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਗੁਏਹੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
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ARGENTINA VS ENGLAND
ENGLAND VS ARGENTINA SEMIFINAL

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