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FIFA 2026: ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

RONALDO RECORDS IN FIFA WORLD CUP
FIFA World Cup 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 2:51 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ (23 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

RONALDO RECORDS IN FIFA WORLD CUP
FIFA World Cup 2026 (ETV Bharat)

ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਨਾਲਡੋ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

RONALDO RECORDS IN FIFA WORLD CUP
FIFA World Cup 2026 (AP)

23 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, ਰੋਨਾਲਡੋ 41 ਸਾਲ ਅਤੇ 138 ਦਿਨ ਦੇ ਹਨ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਐਨਆਰਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 39ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ਅਤੇ 2026) ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

RONALDO RECORDS IN FIFA WORLD CUP
FIFA World Cup 2026 (AP)

ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਸੀ 38 ਸਾਲ ਅਤੇ 363 ਦਿਨ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 41 ਸਾਲਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

RONALDO RECORDS IN FIFA WORLD CUP
FIFA World Cup 2026 (AP)

ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਯੂਸੇਬੀਓ ਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।

ਮੈਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ (ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਸੀ ਨੇ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਲਜੀਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੇਸੀ 38 ਸਾਲ ਅਤੇ 357 ਦਿਨ ਦੇ ਸਨ।

RONALDO RECORDS IN FIFA WORLD CUP
FIFA World Cup 2026 (AP)

ਪੁਰਤਗਾਲ 5-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਨਾਲ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਲਈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਨੂਨੋ ਮੈਂਡੇਸ, ਜੋਓ ਫੇਲਿਕਸ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਲੀਓ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

RONALDO RECORDS IN FIFA WORLD CUP
PORTUGAL VS UZBEKISTAN MATCH
ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ
MESSI AND RONALDO
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