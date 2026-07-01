FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ: ਨਾਰਵੇ-ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ: ਨਾਰਵੇ-ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫੀਫਾ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
Published : July 1, 2026 at 2:37 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 32ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਬਨਾਮ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਸਵੀਡਨ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਨਾਮ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਮੈਚ, ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਨ। ਜਿਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਡਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ 86ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਉੱਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਨਾਰਵੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਐਂਟੋਨੀਓ ਨਗੁਸਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਲਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਅਮਾਦ ਡਿਆਲੋ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 86ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਬਾਰਕੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ (1986, 1998, 2006, 2014, 2018 ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।
ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਕਮਾਲ
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਅਤੇ ਰਾਉਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 32ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਲਈ ਮੈਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਪਿਏਰੋ ਹਿਨਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
France are through to the @FIFAWorldCup Round of 16 🇫🇷— FIFA (@FIFAcom) June 30, 2026
Les Bleus are looking to reach the FIFA World Cup final for the third time in a row, a feat last achieved by Brazil who reached the final in 1994, 1998 and 2002. pic.twitter.com/nSukeDXJKy
ਮੈਕਸੀਕੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅੰਤ
ਮੈਕਸੀਕੋ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। 1994 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ 16 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।