ਫੀਫਾ 2026: ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡੈਬਿਊ 'ਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਗੋਲ, ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ I ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
1986 ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 17, 2026 at 9:03 AM IST
ਫੌਕਸਬੋਰੋ: ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਕੀਤੇ (ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ I ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ 'ਤੇ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦੇ 56ਵੇਂ ਅਤੇ 57ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਸਨ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ- ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲੀਓ ਓਸਟੀਗਾਰਡ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਓਡੇਗਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ ਤੋਂ 76ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਟੀ ਬੱਜਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕੀ ਫਾਰਵਰਡ ਅਯਮਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 'ਆਨ ਗੋਲ'(ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੋਲਪੋਸਟ 'ਚ ਗੋਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਰਾਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜਲਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੈਕ-ਪਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲੈਂਡ ਗੋਲਕੀਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਨ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ 29ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਮੋਲਰ ਵੁਲਫ ਦੇ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੈਂਡ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ; ਲਾਲ ਜਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ "ਵਾਈਕਿੰਗ ਰੋ" (Viking row) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਰਾਕ ਜੋ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲਪੋਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਹ 38ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਅਲਾਮਮਰੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਸਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਾਰਵੇਈ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੇਂਦ ਡਾਈਵਿੰਗ ਗੋਲਕੀਪਰ ਓਰਜਨ ਨਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠੋਂ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ 1-1 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਰਾਕ ਲਈ 34ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 48-ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।