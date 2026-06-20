ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਨੇਮਾਰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵਾਪਸੀ, ਕੋਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
34 ਸਾਲਾ ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
Published : June 20, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 5:40 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕੋਚ ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
34 ਸਾਲਾ ਫਾਰਵਰਡ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਂਟੋਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਪੱਠੜੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ - 1-1 ਡਰਾਅ - ਅਤੇ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ 'ਤੇ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
The latest standings for Group C and D! 📈#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ਹੈਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੇਮਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੇਮਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਛੀ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਰਾਫਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਰਾਫਿਨਹਾ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।"
Three goals and three points for Brazil! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਹੈਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਥੀਅਸ ਕੁਨਹਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
ਨੇਮਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ
ਨੇਮਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 129 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਫਿਨਹਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।