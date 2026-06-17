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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਮੈਸੀ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Argentina vs Algeria: ਮੈਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।

ARGENTINA VS ALGERIA
ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 12:11 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ 'ਤੇ 3-0 ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਮੇਸੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ - ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਿਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।

ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਮਿਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 16 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ 76 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਮਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 200ਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਮਨਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਨੀਸ ਹਾਦਜ-ਮੂਸਾ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 2021 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ CONMEBOL ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ CONMEBOL-UEFA ਕੱਪ ਆਫ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਉਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ J ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੌਰਡਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ARGENTINA VS ALGERIA
ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ (AP)

ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੇਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

ARGENTINA VS ALGERIA
LIONEL MESSI
ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ
FIFA WORLD CUP 2026

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