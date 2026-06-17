FIFA 2026: ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੇਨੇਗਲ 'ਤੇ 3-1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ
ਐਮਬਾਪੇ 58 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਓਲੀਵੀਅਰ ਗਿਰੌਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੱਧ ਹੈ।
Published : June 17, 2026 at 8:54 AM IST
ਈਸਟ ਰਦਰਫੋਰਡ: ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 14 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਪੇਲੇ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੰਸਰੀ ਵਾਦਕ ਵਾਂਗ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਸ ਬਲੀਅਸ (ਫਰਾਂਸ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੇਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਡਿਡੀਅਰ ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਾਲੀਡੋ ਕੌਲੀਬਾਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ, ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਾਰ ਛੂਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ, 66ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਾਲੀਡੋ ਕੌਲੀਬਾਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਕਲ ਓਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਰਛੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਛੇ-ਯਾਰਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਡੁਆਰਡ ਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਬਲ ਕੀਤਾ।
ਇੰਝ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ
20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਫੌਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਸਟ ਜੇਮਜ਼ ਕੋਰਡਨ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਐਮਬਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਸਰੀ ਵਾਦਕ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਐਮਬਾਪੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ" ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ।
ਡੈਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗੋਲ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਬਾਰਕੋਲਾ ਨੇ 82ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਐਮਬਾਏ ਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 68 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ 30 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਗੇਂਦ ਮੈਂਡੀ ਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਕਰਾਸਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲੀਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ।"
ਜਸਟ ਫੋਂਟੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ
2022 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਐਮਬਾਪੇ, ਆਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਸਟ ਫੋਂਟੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਗਰਡ ਮੂਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੋਨਾਲਡੋ (15) ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੀਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ (16) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਸਲੀਬਾ ਨੇ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ।"
ਐਮਬਾਪੇ 58 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਮੋਹਰੀ ਸਕੋਰਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਓਲੀਵੀਅਰ ਗਿਰੌਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ।
ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਚ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਕਸਬਰੋ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ- I ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਸੇਨੇਗਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਨੇਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, 'ਲਾਇਨਜ਼ ਆਫ਼ ਤੇਰੰਗਾ' ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 77 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ (25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ 80,545 ਦਰਸ਼ਕਾਂ (ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਜ਼ਾਨਾਈਨ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ; ਇਸ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸੂਟ ਹਨ।
ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੀਫਾ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $69 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ $220-$620 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ।
ਸੇਨੇਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਟ (5-1) ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨਿਕੋਲਸ ਜੈਕਸਨ ਦਾ 25ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਮਾਈਕ ਮੈਗਨਨ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਉਛਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ, ਲੇਸ ਬਲੀਅਸ (ਫਰਾਂਸ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਟ (10-1) ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਓਲੀਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ।
ਸੇਨੇਗਲ ਦੇ ਕੋਚ ਪੇਪ ਥਿਆਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 1-0 ਜਾਂ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ।"