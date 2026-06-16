ਈਰਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੋਚ ਨੇ ਫੀਫਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਈਰਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੋਚ ਨੇ ਫੀਫਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : June 16, 2026 at 6:43 PM IST
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਅਮੀਰ ਘਲੇਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਘਲੇਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਲੇਨੋਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਘਲੇਨੋਈ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।' ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਿਜੁਆਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ।"
'ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਟੀਮ ਹਾਂ'
ਕੋਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਮੇਹਦੀ ਤਾਰੇਮੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਏਟਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।