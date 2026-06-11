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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ; ਜਾਣੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ...

FIFA WORLD CUP 2026 GROUPS
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 3:14 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 104 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2022 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਚ 3-3 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਉਰੂਗਵੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

  • 5 ਖਿਤਾਬ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • 4 ਖਿਤਾਬ: ਜਰਮਨੀ (1954, 1974, 1990, 2014)
  • 4 ਖਿਤਾਬ: ਇਟਲੀ (1934, 1938, 1982, 2006)
  • 3 ਖਿਤਾਬ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ (1978, 1986, 2022)
  • 2 ਖਿਤਾਬ: ਉਰੂਗਵੇ (1930, 1950)
  • 2 ਖਿਤਾਬ: ਫਰਾਂਸ (1998, 2018)
  • 1 ਖਿਤਾਬ: ਇੰਗਲੈਂਡ (1966)
  • 1 ਖਿਤਾਬ: ਸਪੇਨ (2010)

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਬਾਰੇ...

ਆਓ ਹੁਣ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ?

ਮੈਕਸੀਕੋ: ਮੋਂਟੇਰੀ, ਗੁਆਡਾਲਜਾਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ

ਕੈਨੇਡਾ: ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਅਮਰੀਕਾ: ਅਟਲਾਂਟਾ, ਹਿਊਸਟਨ, ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ, ਬੋਸਟਨ, ਡੱਲਾਸ, ਮਿਆਮੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ/ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਅਤੇ ਸੀਏਟਲ

ਤਿੰਨ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ

ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਕੀਰਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾ ਬੁਆਏ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੀਤ, "ਡਾਈ ਡਾਈ" ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਸਨਿਆ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਫਾ ਮੈਚ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਚੈਨਲ 1' ਅਤੇ Unite8 Sports 1' 'ਤੇ HD ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ੀ5 ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮੈਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ 'ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ' ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 'ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ' ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ, ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ, ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 48 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 12 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 48 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ।

ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

ਮੇਸੀ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਓਚੋਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੁਇਲੇਰਮੋ ਓਚੋਆ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 655 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ...

  • ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ: $50 ਮਿਲੀਅਨ (476.65 ਕਰੋੜ)
  • ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ: $33 ਮਿਲੀਅਨ (314.49 ਕਰੋੜ)
  • ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ: $29 ਮਿਲੀਅਨ (276.35 ਕਰੋੜ)
  • ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ: $27 ਮਿਲੀਅਨ (257.25 ਕਰੋੜ)
  • ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲਿਸਟ (5ਵੇਂ-8ਵੇਂ ਸਥਾਨ): ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਲਈ $19 ਮਿਲੀਅਨ
  • 16ਵੇਂ ਦੌਰ (9ਵੇਂ-16ਵੇਂ ਸਥਾਨ): ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਲਈ $15 ਮਿਲੀਅਨ
  • 32ਵੇਂ ਦੌਰ (17ਵੇਂ-32ਵੇਂ ਸਥਾਨ): ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਲਈ $11 ਮਿਲੀਅਨ
  • ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (33ਵੇਂ-48ਵੇਂ ਸਥਾਨ): ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਲਈ $9 ਮਿਲੀਅਨ

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