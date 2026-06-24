ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਘਾਨਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਘਾਨਾ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ।
Published : June 24, 2026 at 4:04 PM IST
FIFA World Cup 2026 Dy 13: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਘਾਨਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਐਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਘਾਨਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਘਾਨਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ L ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ 'ਤੇ 1-0 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 32ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਮੁਨੋਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗੋ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਈਸ ਡਿਆਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੋਲ 79ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਊਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 80ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਫਸਾਈਡ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗੋ ਨੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1-1 ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਐਲ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ 'ਤੇ 1-0 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲੂਕਾ ਮੋਡਰਿਕ ਦੇ 200ਵੇਂ ਮੈਚ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਮੋਡਰਿਕ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ 21 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਟੀ ਬੁਡੀਮੀਰ ਨੇ ਬੈਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
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