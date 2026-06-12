ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 12, 2026 at 11:56 AM IST
FIFA World Cup Opening ceremony: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਸਟਾਡੀਓ ਐਜ਼ਟੇਕਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਲਮਾ ਹਾਏਕ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
Kicking off in style 🤩— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026
The @FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City was special! pic.twitter.com/HvBBvhyjM9
ਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਸ਼ਕੀਰਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾ ਬੁਆਏ ਨੇ ਸਟਾਰ-ਸਟੱਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੀਤ, "ਦਾਈ ਦਾਈ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Let's go, @FIFAWorldCup 2026! 🙌 pic.twitter.com/y6ptWex7Ih— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2026 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਯਾਦਗਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਨੇ ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ।
The atmosphere during the @FIFAWorldCup 2026 opening ceremony! 😍🎶 pic.twitter.com/J1IEOC9ysk— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026
ਹਾਫ-ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਰਾਉਲ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਲੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
Co-hosts off to a winning start! 🇲🇽#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ।
Quiñones scores. #FIFAFanFestival Mexico erupts 🇲🇽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xt4ePzxUHO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਯਯਾ ਸਿਥੋਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੈਂਬਾ ਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੀਜ਼ਰ ਮੋਂਟੇਸ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਕਲ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ਼ 19 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Julián Quiñones. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Cc7ZsOdUJK
ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।