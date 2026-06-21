ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਫ੍ਰੈਂਕ ਕੇਸੀ ਨੇ 30ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
Published : June 21, 2026 at 11:46 AM IST
ਟੋਰਾਂਟੋ: ਖੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕੋਚ ਜੂਲੀਅਨ ਨਗੇਲਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੇਨਿਜ਼ ਉਂਡਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਂਡਵ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
'ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ'
ਉਂਡਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੁਰਕਾਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 7-1 ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਂਡਾਵ ਨੇ ਫੇਲਿਕਸ ਨਮੇਚਾ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਯਾਹੀਆ ਫੋਫਾਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।'
'2014 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ'
ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
'ਦੋ ਗੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਰੱਦ'
ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਫ੍ਰੈਂਕ ਕੇਸੀ ਨੇ 30ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਯਾਨ ਡਾਇਓਮਾਂਡੇ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਮਾਦ ਡਿਆਲੋ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਥਾਨਿਏਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਕੇਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਉਛਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੋਫਾਨਾ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪਾਵਲੋਵਿਕ ਨੇ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਫੋਫਾਨਾ ਨਾਲ ਫਾਊਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜਾ ਗੋਲ 38ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਊਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਲ ਮੁਸਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹਾਵਰਟਜ਼ ਦੇ ਗੋਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਈਵੋਰੀਅਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਐਲੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ।