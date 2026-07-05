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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਪੱਕੀ, ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

France vs Paraguay: ਫਰਾਂਸ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

FRANCE VS PARAGUAY
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 3:09 PM IST

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France vs Paraguay Round of 16: ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫਰਾਂਸ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੋਰੋਕੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੇ ਸੱਤ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

FRANCE VS PARAGUAY
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। (AP)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਬਾਪੇ ਹੁਣ ਮੈਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ...

ਇਹ ਮੈਚ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਪੈਰਾਗੁਏ, ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ;ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 69ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ VAR ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਸੀਰੇ ਡੂਏ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਪਾਟ-ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

FRANCE VS PARAGUAY
ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਪੈਰਾਗੁਏ (AP)

'ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੋਕੋ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ'

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਰ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੋਕੋ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ।"

ਫਰਾਂਸ - 1998 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ 2006 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ - ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ; ਮੋਰੋਕੋ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

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FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP ROUND OF 16
FRANCE VS PARAGUAY ROUND OF 16
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