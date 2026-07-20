ਸਪੇਨ ਬਣਿਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 1-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਸਪੇਨ ਬਣਿਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 1-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਸਪੇਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ।
Published : July 20, 2026 at 6:44 AM IST
FIFA World Cup Final 2026: ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫੇਰਾਨ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਸਪੇਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਖਾਧਾ ਸੀ।
Spain 🤝 Mexico City #FIFAFanFestival #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PxkGAyW6tC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
'ਦੂਜੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ'
90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 106ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋੜਿਆ। ਨਿਕੋ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਕੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਮੈਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਫਸਵਾਂ'
ਸਪੇਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ।
Congratulations to Spain, @FIFAWorldCup 2026 winners! 👏🇪🇸 pic.twitter.com/YjMqpcndR0— FIFA (@FIFAcom) July 19, 2026
'ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ'
ਸਪੇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਗੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਊਲ ਕਾਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਈਸ ਡੇ ਲਾ ਫੁਏਂਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇਤੂ'
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਪੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ, 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
A special moment for a rising star ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Pau Cubarsí receives the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/UkLVMQGYHA
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ (ਸਰਬੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ): ਰੋਡਰੀ (ਸਪੇਨ)
- ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ):
- ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਫਰਾਂਸ, 10 ਗੋਲ)
- ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਵ (ਸਰਬੋਤਮ ਗੋਲਕੀਪਰ):
- ਉਨਾਈ ਸਾਈਮਨ (ਸਪੇਨ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਪਾਉ ਕੁਬਾਰਸੀ (ਸਪੇਨ)
- ਫੀਫਾ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਅਵਾਰਡ: ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼
- ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲੇ