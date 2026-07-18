ਮੈਸੀ ਬਨਾਮ ਯਾਮਲ: ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਓਹੀ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਸੀ।
Published : July 18, 2026 at 3:31 PM IST
Lionel Messi vs Lamine Yamal: ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਲਾਮਿਨ ਯਾਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
Lionel Messi once held a baby Lamine Yamal for a charity photoshoot.— Front Office Sports (@FOS) July 15, 2026
19 years later, the two will play against each other in the World Cup final. pic.twitter.com/1o5MSOMdEs
ਦਰਅਸਲ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਸੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਬਾਥਟਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਸਨੀ, ਲਾਮਿਨ ਯਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋਆਂ 2007 ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਮੋਨਫੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਅਖਬਾਰ ਡਾਇਰੀਓ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਯੂਨੀਸੇਫ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ) ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, 20 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ, ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ 2024 ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਯਾਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਫੀਫਾ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਥਟਬ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਸੀ ਬਨਾਮ ਯਮਲ: ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੋੜ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਤਾਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਯਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਯਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਯਮਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਯਮਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।"
ਮੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੈਸੀ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਮੀਨ ਯਾਮਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ
39 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਮਾਲ ਸਪੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾ ਮਾਸੀਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਮੈਸੀ ਲਾ ਮਾਸੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਮਾਲ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
🎥 | Lamine Yamal reacting to his iconic photo with Lionel Messi in the bathtub when he was just a baby. 😆— Lamine Yamal Xtraa (@Yamal_Xtraa) July 14, 2026
🚨🎙️| Lamine: " i wish i could face him in a final." pic.twitter.com/ivGPhNAEal
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਯਾਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਯਾਮਲ ਇਸ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਫਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਮਲ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਸੀ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਗੋਲ (4 ਅਸਿਸਟ) ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।