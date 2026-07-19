ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਦਬਦਬਾ ?
ਇਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ।
Published : July 19, 2026 at 4:30 PM IST
Argentina vs Spain Fianl: 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 20 ਜੁਲਾਈ (12:30 ਵਜੇ) ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ'
ਇਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, 19 ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ - 1978, 1986 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ। ਸਪੇਨ 17 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
The Final.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/KJSsp49E39— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1966 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 14 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਛੇ-ਛੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੇ 6-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Two unbeaten sides. One will be crowned champions. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8ZJN0uHnpc— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
ਹਮਲਾ ਬਨਾਮ ਰੱਖਿਆ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
July 18, 2026
ਮੈਸੀ ਬਨਾਮ ਯਮਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਲਾਮੀਨ ਯਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਯਮਲ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਸੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ "ਬੇਬੀ ਯਮਲ" ਨੂੰ ਬਾਥਟਬ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।" ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਡਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
The Louis Vuitton Trophy Trunk. Crafted to carry history. Football’s greatest prize awaits its next champion🏆✨#FIFAWorldCup #LouisVuitton @LouisVuitton pic.twitter.com/dE3dsjNW8W— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 1958 ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੇਨ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜ਼ੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟ8 ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀ5 ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।