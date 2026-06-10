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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

FIFA WORLD CUP 2026
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ((AP))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 7:02 PM IST

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ਮੈਕਸੀਕੋ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫੀਫਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 1,248 ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 2026 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਫੀਫਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੇ 'ਲਾਸਟ ਡਾਂਸ' (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026

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